Diálogo y coordinación fortalecen el trabajo en Salvador Escalante: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:45:42

Salvador Escalante, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el Concejo Comunal de Chapa, encabezado por su consejero coordinador, Pablo Cruz González, reafirmando que mantener el diálogo y la coordinación es primordial para avanzar como sociedad.

Durante el encuentro, los integrantes del concejo fueron presentados formalmente y se revisó la prestación de los servicios públicos en la comunidad, los cuales continúan brindándose con normalidad y responsabilidad, mientras avanza su organización interna. Escuchar resolver Y transformar es parte de la ruta que guía este gobierno cercano a la gente.

La alcaldesa reiteró su disposición de mantener una relación basada en el respeto y la coordinación institucional para construir acuerdos en beneficio de las y los ciudadanos. Gobernar con amor justicia y Libertad es el compromiso permanente de esta administración municipal.

Con trabajo conjunto y voluntad, el municipio sigue consolidando acciones que fortalecen a sus comunidades, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su belleza, sino por su gente y su capacidad de organización.

