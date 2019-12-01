Diálogo y coordinación fortalecen el trabajo en Salvador Escalante: Dayana Pérez

Diálogo y coordinación fortalecen el trabajo en Salvador Escalante: Dayana Pérez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:45:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el Concejo Comunal de Chapa, encabezado por su consejero coordinador, Pablo Cruz González, reafirmando que mantener el diálogo y la coordinación es primordial para avanzar como sociedad.

Durante el encuentro, los integrantes del concejo fueron presentados formalmente y se revisó la prestación de los servicios públicos en la comunidad, los cuales continúan brindándose con normalidad y responsabilidad, mientras avanza su organización interna. Escuchar resolver Y transformar es parte de la ruta que guía este gobierno cercano a la gente.

La alcaldesa reiteró su disposición de mantener una relación basada en el respeto y la coordinación institucional para construir acuerdos en beneficio de las y los ciudadanos. Gobernar con amor justicia y Libertad es el compromiso permanente de esta administración municipal.

Con trabajo conjunto y voluntad, el municipio sigue consolidando acciones que fortalecen a sus comunidades, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su belleza, sino por su gente y su capacidad de organización.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Quitan la vida a dos individuos en la colonia La Quinta de Uruapan, Michoacán; les dejaron mensaje 
Fallecen dos personas, tras incendiarse el coche en el que viajaban en la carretera costera de Guaymas, Sonora
Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima
Más información de la categoria
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Por inseguridad tras la muerte del Mencho, cancelan la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo, Michoacán 
Carlos Ímaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral tras señalamientos en debate de 2024
Cancelan etapa de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco
Comentarios