Dialoga Liliana San Martín con gremio restaurantero en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 13:26:56
San Juan del Río, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, sostuvo un encuentro con representantes del sector restaurantero de San Juan del Río, espacio en el que presentó las acciones que se impulsan desde la dependencia estatal para  fortalecer la vinculación laboral, la capacitación y el desarrollo de talento, lo que permite fortalecer el empleo formal.

Durante el diálogo, San Martín Castillo explicó que, el Programa Estatal de Empleo incluye estrategias como el Seguro de Desempleo, Becas para la Formación de Talentos, Capacitación y Equipamiento para el Autoempleo, así como Apoyo para el Cuidado Infantil y Distintivo Sin Brecha.

Se puntualizó que es importante el trabajo coordinado con el sector restaurantero para fortalecerlo, generar condiciones de empleo digno y minimizar la rotación.

