Dialoga Ana Paola López con el sindicato de la OFEQ para evitar huelga

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de octubre de 2025.- La titular de la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain afirmó que existe diálogo y apertura por parte de los miembros del sindicato de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), quienes en días pasados presentaron un emplazamiento a huelga para el próximo 21 de noviembre.

Mencionó que, si bien, los músicos de la Filarmónica no son trabajadores del Poder Ejecutivo, se tiene una relación laboral con la Asociación Civil que la administra, por lo que se espera llegar a buen término y así evitar la huelga.

“Con respecto a este emplazamiento de huelga, debo de aclarar que los músicos no son trabajadores de ninguna dependencia gubernamental, mantienen una relación laboral con la Asociación Civil, la OFEQ, y ellos son de carácter privado que administran y operan la filarmónica”, dijo.

De igual manera, explicó que desde la Secretaría de Cultura se le ha brindado y apoyado a la OFEQ, a través de un relanzamiento e impulsando este espectáculo para que puedan recibir recursos adicionales.

“Desde la Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado le hemos dado al relanzamiento de la Orquesta Filarmónica, este es un claro ejemplo de cómo hemos traído, impulsado y fomentado espectáculos en donde la orquesta pueda recibir ingresos adicionales y donde pueda darse a conocer para seguir fortaleciendo su calidad, su trayectoria y pueda seguir generando mejores condiciones”.

Por su parte, el secretario de gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres reconoció la labor que hace Ana Paola López, por lo que espera que esta situación se resuelva.

“El gobernador (Mauricio Kuri González), ha instruyó a la secretaria Ana Paola para que esta situaciones llegue a buenos términos, hasta el momento no vamos a intervenir”.