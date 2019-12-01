Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- “Un periodista es la antorcha que el pueblo levanta para alumbrar lo que otros esconden y quien apaga esa antorcha, deja oscuras a una región para que el crimen camine sin testigos”, advirtió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, al recordar al periodista, José Antonio ‘El Chino’ García Apac, a 20 años de su desaparición en la Tierra Caliente de Michoacán.

“Somos el Partido Revolucionario Institucional y también gobernó en estos 20 años sin encontrar a José Antonio. Asumo esa parte de la deuda y quiero que esa palabra recupere su sentido de 1910, que la vida de cada persona del pueblo valga lo mismo que la de los poderosos”, dijo.

El líder priista fue claro al insistir en que la búsqueda de las y los desaparecidos tiene que estar por encima de cualquier partido político y que, en cada informe de seguridad del Gobierno Federal y Estatal, ocupen el primer renglón.

“La búsqueda de los desaparecidos tiene que estar por encima de cualquier partido político. Al gobierno actual le reconozco cada paso que dé por esas familias y le pido que en cada informe de seguridad los desaparecidos ocupen el primer renglón”, mencionó.

Ante el mural en memoria del periodista, Memo Valencia recordó que un 20 de noviembre, antes de su desaparición, José Antonio García Apac, publicó en su medio de comunicación una lista de funcionarios y autoridades en Tepalcatepec que tenían presuntos vínculos con el crimen organizado, y ahora a dos décadas de distancia, ya debe caer ‘el 20’ y escuchar lo que aquel día nadie quiso escuchar.

“Quiero ver el día en que un periodista de aquel municipio publique los nombres de corruptos y que la Fiscalía abra una línea de investigación esa misma semana. Esa es la Revolución que nos falta terminar lo que José Antonio dejó a medias, nos toca a quienes estamos en esta plaza. Cada vez que pasen frente a su rostro, levanten el puño por él y cóbrenle a cualquier gobierno, de cualquier partido, incluido el mío, cada nombre que se atrevan a archivar”, afirmó.

Benjamín Álvarez, representante del Colectivo de periodistas “Ni Uno Más”, indicó que en Michoacán no solo se recuerda a José Antonio García Apac como un número más de desaparecidos, sino también lo que representa su ausencia, “la convicción de que un periódico pequeño puede incomodar a un poder enorme; que una palabra puede ser más poderosa que un fusil; que una pregunta puede poner nervioso a todo un sistema, y por eso desaparecen periodistas, no por accidente, sino porque alguien, desde arriba, teme a la verdad”.

Alejandro Bribiesca Gil, representante del PRI ante el IEM, aseguró que la memoria de “El Chino Apac” debiera obligar a las autoridades a fortalecer la protección de quienes ejercen el periodismo, dotar de recursos al Sistema Estatal para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “y a hacer justicia para cada familia que cada noche espera que una puerta se abra o un teléfono suene”.

Estuvieron presentes, Abraham García Caballero, hijo de José Antonio García Apac; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino Sandoval; de Comunicación Institucional, Miguel García Tinoco; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; Edna Martínez Nambo, regidora de Morelia y dirigente del ONMPRI; Carolina Tomas Flores, dirigente del PRI en Morelia; así como Yadira Guerrero Huerta, secretaria técnica del Consejo Político Estatal.