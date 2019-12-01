Devela Grecia Quiroz una placa en honor a Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 23:05:30

Uruapan, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, acudió este día en compañía de sus hijos a la develación de una placa en memoria de su exesposo, Carlos Manzo, como parte de un homenaje póstumo realizado en el centro de la ciudad.

Tras concluir una misa, la familia se trasladó a la Plaza Morelos, sitio donde Carlos Manzo estuvo por última vez, para llevar a cabo el acto conmemorativo.

La presidenta municipal detalló que la placa lleva un sombrero de marmol, y que fue rezalizada por la familia Corza.

Asimismo, se informó que el homenaje continuará con la próxima colocación de una escultura en su honor. La familia también agradeció las muestras de afecto recibidas.

Finalmente, se destacó que el legado de Carlos Manzo permanecerá vigente con el paso del tiempo, al afirmar que “y para los que se enojen, lo siento porque pasarán muchos años más y el nombre de Carlos Manzo seguirá escuchándose”.