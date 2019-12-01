Detienen a médico en Querétaro por presuntos delitos sexuales

Detienen a médico en Querétaro por presuntos delitos sexuales
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:54:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, 02 de marzo de 2026.- El Fiscal General del Estado de Querétaro (FGE), Victor Antonio de Jesús Hernández, confirmó la detención de un médico durante un cateo realizado el pasado 20 de febrero en un hospital ubicado en el Paseo Constituyentes, en la colonia Jardines de la Hacienda; un médico, junto con su asistente, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) tras una inspección a un consultorio rentado dentro del nosocomio.

Durante el operativo, se aseguraron equipo electrónico y diversos datos de prueba que respaldarán las acusaciones de violación equiparada y abuso sexual presentadas por las víctimas, motivo por el cual se conformaron dos carpetas de investigación.

“Específicamente nosotros hemos compartido que desahogamos una diligencia de cateo específicamente en el domicilio y otra serie de intervenciones simultáneas, lo único que les puedo compartir es que se trata de dos carpetas de investigación, son dos carpetas por dos delitos, sería violación equiparada y abuso sexual”, dijo.

Recalcó que la investigación está en cursos por parte de las autoridades, y una vez que se tengan más avances del caso se informará sobre la situación legal de los detenidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras accidente en la autopista de Occidente, abren un paso alterno para circulación de vehículos
Aseguran camionetas robadas y cargadas con precursores químicos en Turicato, Michoacán
Cierre total del Ramal Camelinas por trabajos nocturnos de rehabilitación
En lo que va de 2026 se han desactivado 9 palenques clandestinos en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Diez municipios de Michoacán buscan donación de predios estatales para uso social; PRD insta a priorizar bienes comunitarios
Balean a un individuo en Altozano de Morelia, Michoacán
Dan último adiós a "El Mencho" en lujoso panteón de Zapopan, Jalisco; su féretro en color dorado
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal
Comentarios