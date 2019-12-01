Detienen a médico en Querétaro por presuntos delitos sexuales

Santiago de Querétaro, 02 de marzo de 2026.- El Fiscal General del Estado de Querétaro (FGE), Victor Antonio de Jesús Hernández, confirmó la detención de un médico durante un cateo realizado el pasado 20 de febrero en un hospital ubicado en el Paseo Constituyentes, en la colonia Jardines de la Hacienda; un médico, junto con su asistente, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) tras una inspección a un consultorio rentado dentro del nosocomio.

Durante el operativo, se aseguraron equipo electrónico y diversos datos de prueba que respaldarán las acusaciones de violación equiparada y abuso sexual presentadas por las víctimas, motivo por el cual se conformaron dos carpetas de investigación.

“Específicamente nosotros hemos compartido que desahogamos una diligencia de cateo específicamente en el domicilio y otra serie de intervenciones simultáneas, lo único que les puedo compartir es que se trata de dos carpetas de investigación, son dos carpetas por dos delitos, sería violación equiparada y abuso sexual”, dijo.

Recalcó que la investigación está en cursos por parte de las autoridades, y una vez que se tengan más avances del caso se informará sobre la situación legal de los detenidos.