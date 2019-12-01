"Detenciones fortuitas": Jefe de La Ruana confirma tercer arresto por caso Hipólito Mora, pero acusa a FGE de "tirar a la basura" carpetas de investigación

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 13:04:09

Morelia, Michoacán, a 2 de enero del 2026.- Guadalupe Mora Chávez, jefe de la tenencia de La Ruana, confirmó este día la detención de un tercer implicado en el homicidio de su hermano, Hipólito Mora Chávez.

El detenido fue identificado por el líder comunal como "Betillo, el taquero", residente de La Ruana, sumando así tres arrestos hasta la fecha.

Si bien Mora Chávez expresó su gusto por la captura, insistió en que estos avances no son producto de operativos específicos para dar con los asesinos, sino coincidencias.

"El tercer detenido, al igual que los dos anteriores (Brian Quintero y "El Rojo"), fue aprehendido por circunstancias no planeadas por la autoridad investigadora", apuntó el también activista.

Los Nombres Faltantes y el Olvido de la FGE

Mora Chávez señaló que aún faltan por detener a los presuntos autores intelectuales y operadores clave del crimen, nombrando específicamente a "El Gordo", "La Sirena" y Rogelio Moreno, este último dijo señalado como quien disparó el rifle calibre .50 contra la camioneta blindada de Hipólito Mora.

La mayor preocupación expresada por Guadalupe Mora se centra en el manejo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aseguró que, tanto las denuncias presentadas por su hermano en vida (incluyendo un robo a su casa), como las dos denuncias que él mismo interpuso por amenazas tras el asesinato, parecen haber sido ignoradas: "Tal parece como si esa carpeta de investigación la echaran al bote de la basura," sentenció.

Mora Chávez lamentó que, a pesar de sus visitas a la Fiscalía, no ha recibido ningún informe sustancial sobre el avance de los casos que le conciernen.