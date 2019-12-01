Detención de “El Botox” es un golpe contundente a la extorsión: Bedolla 

Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026.- La detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, y de tres integrantes más de una célula delictiva, es el resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la cual representa la estrecha coordinación entre los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad e inteligencia, y un golpe contundente a la extorsión, al tiempo que se hace justicia al líder limonero Bernardo Bravo, privado de la vida el 19 de octubre del año pasado en el municipio de Apatzingán, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



En conferencia de prensa, el mandatario estatal, acompañado del fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña y del secretario de Seguridad, José Antonio Cruz Medina, detalló que César Alejandro “N” contaba con siete órdenes de aprehensión en Michoacán por homicidio y extorsión, y otras a nivel federal, por ello, se realizó el traslado de manera directa a la Ciudad de México.



Explicó que el ahora detenido también cuenta con órdenes de presentación ante la justicia norteamericana, por quien, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.



Ramírez Bedolla reconoció la estrecha coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, para ejecutar este operativo que permitió dar cumplimiento a dicho mandato judicial instruido en contra del implicado.



Por su parte, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó que, tras el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025, iniciaron los trabajos de investigación, los cuales arrojaron las dos primeras detenciones de Rigoberto “N”, alias “El Plátano” y Blanca “N”, pareja sentimental de “El Botox”.



En tanto, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, aportó que, como parte de las líneas de investigación y entrevistas a los detenidos, se implementó el día de ayer un operativo en el municipio de Buenavista, logrando la detención de tres personas más, presuntamente integrantes del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, a quienes se les aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y dos chalecos tácticos.



Se trata de Sandra Lizbeth “N, de 23 años; Esteban Molina “N” “El Pánico”, de 29 años; y Eder Luviano “N” “El Greñas”, de 18 años.