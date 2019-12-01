Detectan AMEQ y Waze horarios de mayor carga vehicular en Av. Corregidora Norte

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, en compañía del secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Pedro Ángeles Luján, destacó que como resultado del trabajo en conjunto con la plataforma Waze se han detectado los horarios con mayor carga vehicular en Av. Corregidora Norte, derivado de las obras federales del Tren México - Querétaro, por lo que las y los queretanos ahora pueden planificar de mejor manera sus viajes en el primer cuadrante de la capital.

"Mantenemos el llamado a seguir tomando las vías alternas para continuar con los bajos índices registrados hasta el momento. También se detectó que la carga vehicular se ha dispersado en vialidades como Roncopollo, Invierno y Felipe Ángeles, sin aumentar sus niveles de saturación", expresó.

Los horarios que presentaron un mayor flujo en Av. Corregidora Norte son: 2:30pm a 3:30pm, 4:30pm a 5:30pm y 6:30pm a 7:30pm; con una velocidad menor a los 15 km/h y recorridos de hasta cinco minutos, registrando niveles moderados el tránsito vehicular, sin llegar a presentar un alto total de las unidades.

Dicho monitoreo, aseguro Cuanalo Santos, indica que tanto usuarios Qrobus, como automovilistas y ciudadanía en general han seguido las recomendaciones por parte de las autoridades estatales y municipales, adaptándose a las modificaciones en temas de movilidad para reducir el impacto de las obras en su día.

En este sentido, reiteró la importancia de que la ciudadanía y las autoridades actúen con corresponsabilidad, trabajando de manera conjunta y bajo un mismo objetivo orientado al bien común.

Asimismo, exhortó a las y a los queretanos a utilizar las aplicaciones móviles como Waze, Google Maps y Qrobus para mantenerse informados sobre actualizaciones y desvíos en las zonas intervenidas.