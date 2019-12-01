Destina Gobierno federal más de 4 mil mdp al Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha

Cherán, Michoacán, 3 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a un año y dos meses de la puesta en marcha del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha, se han destinado más de 4 mil millones de pesos para acciones en materia de salud, educación, infraestructura carretera, seguridad y desarrollo comunitario.

Durante un encuentro en Cherán, la mandataria explicó que los proyectos contemplados en el plan son definidos mediante asambleas comunitarias y aseguró que los recursos se asignan con base en las necesidades planteadas por los propios habitantes. Asimismo, anunció nuevos compromisos, entre ellos la mejora del Hospital de Cherán con un área de hemodiálisis, la apertura de las licenciaturas de Medicina y Enfermería, el fortalecimiento de empresas comunitarias y la construcción de un Centro de Comando y Control (C2).

Sheinbaum recordó que, con la reforma constitucional impulsada durante la Cuarta Transformación, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos como sujetos de derecho público y destacó la asignación de recursos directos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), que pasó de 12 mil millones de pesos en 2025 a 13 mil 500 millones para este año.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que la inversión contempla la construcción de 27 caminos artesanales, el fortalecimiento de casas y comedores escolares, el impulso a las lenguas indígenas y recursos para 161 comunidades beneficiadas a través del FAISPIAM.

En el acto también participaron autoridades federales, estatales y tradicionales de Cherán. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el Plan de Justicia fortalece la autodeterminación y los usos y costumbres de los pueblos originarios, mientras que el Consejo Mayor de Cherán reiteró su disposición de mantener una relación de colaboración con los distintos órdenes de gobierno sin renunciar a su autonomía.