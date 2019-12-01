Destina gobierno del estado de Querétaro 20 mdp para el campo 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 19:07:22
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, precisó que su administración destinará entre 15 y 20 millones de pesos para apoyar a los productores de maíz del estado, como parte de un esfuerzo conjunto con la Federación para fortalecer la economía del campo ante la baja en los precios de referencia del grano.

Luego de que este miércoles el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar anunciaron que se destinaría una bolsa de apoyo para apuntalar el precio de referencia por tonelada de maíz, el gobernador especificó que se hizo el esfuerzo para destinar esta bolsa para apoyar a cerca de 20 mil productores. 

Mencionó el mandatario estatal al precisar que el recurso forma parte de un esquema de apoyo directo que busca beneficiar a miles de productores queretanos afectados por la actual situación agrícola.

Explicó que el programa contempla un apoyo de 150 pesos por hectárea, el cual se suma a los apoyos que el gobierno estatal ha entregado por contingencias y otras afectaciones recientes. 

“Nosotros es el apoyo de 150 pesos por hectárea, para apoyar al gobierno federal y que se pueda llegar, pero eso se suma a los apoyos que hemos estado dando, entre la contingencia, lo que hemos estado apoyando y eso pues desgraciadamente nos quita el recurso que teníamos destinado para este grupo, pero bueno, a pesar de eso no podemos dejar al campo”, dijo.

Indicó que los municipios más beneficiados serán los ubicados en la Sierra y el Semidesierto queretano, aunque destacó que el apoyo llegará a prácticamente todo el estado.

