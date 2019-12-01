Destapa Jorge Álvarez Máynez a ocho aspirantes a la gubernatura de Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 16:17:56

Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.- A más de un año de las elecciones para renovar la gubernatura de Nuevo León, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dio a conocer los perfiles que podrían competir por la candidatura del partido para suceder al actual mandatario, Samuel García, en 2027.

Máynez señaló que dentro de Movimiento Ciudadano existen diversos cuadros con la capacidad y trayectoria para contender por el cargo, por lo que mencionó a ocho posibles aspirantes.

Entre los perfiles destacados se encuentran Miguel Ángel Flores Serna, actual secretario general de Gobierno; Félix Arratia, alcalde del municipio de Juárez; y Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León.

Asimismo, mencionó al senador Luis Donaldo Colosio; a Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión; y a Héctor García, alcalde de Guadalupe.

La lista también incluye a Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, así como a Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.

Con este adelanto, el dirigente nacional del partido dejó ver el abanico de opciones con las que cuenta Movimiento Ciudadano rumbo al proceso electoral de 2027 en la entidad.