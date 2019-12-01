Destaca Reyes Galindo logros del Plan Michoacán en el Distrito 22

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Desde su curul, el líder del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, destacó que la política integral aplicada dentro del Plan Michoacán, es la mejor forma de regresarle a la población la paz y la seguridad, en ese sentido reconoció que esta estrategia comienza a rendir frutos con el anuncio de mayor infraestructura educativa, así como el incremento a los programas sociales en los municipios del Distrito 22.

"En el caso de la región que represento ante este Congreso del Estado, en educación media superior, hoy fue anunciada la construcción de un bachillerato tecnológico de los 10 que estarán en Michoacán, en el municipio de La Huacana; y en educación superior, una Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Múgica, que además es cabecera del distrito 22, siendo estos dos municipios los de mayor población", expuso el legislador durante la sesión de este martes.

El líder parlamentario del PT, señaló que asumir la política pública de seguridad de manera aislada, no es como se podrán obtener los mejores resultados ante las necesidades de la ciudadanía, pues no se puede reducir una estrategia a solo corporaciones policiales, a cárceles o a legislación penal.

"Para poder ser integral debe abrazar y ampliarse a otros pilares fundamentales del desarrollo humano. Y me parece que esos otros pilares pues son precisamente la educación como esta primera línea de defensa. Por eso, desde la representación popular que tengo, quiero hacer un reconocimiento al gobierno de México de la doctora Claudia Sheinbaum, porque en este gobierno transformador, la educación vale más que la construcción de muchas celdas", dijo.

Y agregó que "invertir en las maestras, en los maestros, en aulas dignas, en el acceso universal al conocimiento me parece que son herramientas fundamentales para la construcción de este Michoacán al que todos queremos arribar".

Asimismo, indicó que

otro aspecto fundamental que debe configurarse con la seguridad, es la política social, que dijo, "aunque a muchos en los tiempos actuales, no les guste hablar de los programas sociales que ha impulsado la Cuarta Transformación, se ha hecho una inversión histórica como nunca antes en ningún otro gobierno".

Y en ese contexto, Reyes Galindo enfatizó que la política social, es el segundo gran pilar que debe acompañar a la seguridad pública, "no podemos generar la pacificación de nuestros pueblos cuando hay familias con hambre, con falta de oportunidades o con desigualdades. Por eso la seguridad pública se debe de construir y no de intentar imponerse", agregó.

Por último, el congresista hizo un llamado para dejar de ver seguridad solo como un problema policial y que comience a verse como un proyecto de nación, de estado, donde la escuela, donde el hospital, los empleos sean tan importantes como las corporaciones uniformadas.

"Estoy seguro que si combinamos seguridad con educación y bienestar social, como propone la doctora Sheinbaum y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, estaremos cimentando esta paz duradera a la que todos aspiramos", concluyó el diputado por el Distrito 22.