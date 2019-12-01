Destaca Reyes Galindo defensa de la soberanía y crecimiento económico en 1er año de Gobierno de Sheinbaum

Morelia, Mich., 1 de septiembre de 2025.- Uno de los grandes logros que obtuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su Primer año de Gobierno fue la defensa de la soberanía de nuestro pueblo

ante la búsqueda de la imposición arancelaria del país vecino del norte, destacó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

El líder parlamentario del PT, señaló que ha sido el humanismo mexicano justamente lo que se ha aplicado en todos los rubros gubernamentales de la Primera Presidenta de nuestro país, lo que ha distinguido al segundo piso del gobierno de la Cuarta Transformación.

"Nuestra primera Presidenta de país ha demostrado la gran capacidad de diálogo que ha tenido con las principales potencias mundiales, bajo el lema coordinación sí, subordinación no, ha logrado mayor estabilidad económica en el país y con ello bienestar para las familias que más lo necesitan ", indicó el legislador.

Asimismo, Reyes Galindo dijo que con la ampliación de programas sociales para los sectores vulnerables se logró una disminución histórica en los niveles de pobreza multidimensional, además se incrementó el salario mínimo, la formalización del empleo, se redujo la brecha salarial y con ello el crecimiento económico en las familias mexicanas.

"Hoy contamos con una de las mejores gobernantes del mundo, el respaldo del pueblo mexicano es prueba fehaciente de ello, Claudia Sheinbaum ha impulsado de manera histórica los programas sociales, pues ahora están garantizados desde la constitución", indicó Reyes Galindo.

El congresista también destacó la estrategia integral de seguridad en la que se han tomado en cuenta todos los órdenes de gobierno para una mayor coordinación, en el que se busca la no normalizaron de la violencia bajo ninguna circunstancia y que hoy ha dado frutos en la disminución de delitos dolosos a nivel nacional.

Por último, el coordinador del PT felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su Primer Informe de Gobierno, en el que reconoció hay mayor justicia social en nuestro país, misma que se ha logrado gracias a la visión humanista que ha prevalecido en su Gobierno.