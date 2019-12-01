Destaca Martí Batres las estrategias de Trato Digno y Fortalecimiento de la Atención Primaria del ISSSTE

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre las acciones realizadas como parte de la Estrategia Trato Digno, desde mayo de este año, y la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria.

Respecto a la Estrategia de Trato Digno, Martí Batres destacó que esta tiene como objetivo fundamental impulsar el bienestar de la derechohabiencia través de una cultura empática y de calidad, que va más allá de lo estrictamente médico y se extiende hacia lo humano.

“Se trata en el fondo de inculcar lo que hemos llamado el apapacho institucional. (…) Inculcamos en todos nuestros equipos que se dé el apapacho institucional, incluso decimos que el apapacho ya es terapéutico. (...) Lo consideramos como una parte esencial de un buen servicio y una buena atención”, expresó.

En compañía del Gabinete de Salud, Martí Batres compartió que se han desarrollado siete acciones concretas, como la elaboración del Decálogo de Trato Digno al Derechohabiente, que rige las actividades en esta materia, tanto en las unidades médicas como en las áreas de prestaciones sociales del Instituto; así como la impartición de talleres de humanización a todo el personal.

“Reunimos al personal en la unidad: personal médico, de enfermería, paramédico, de trabajo social, farmacéutico, administrativo, de ventanillas, los policías de la entrada, para darles cursos de humanización”, remarcó.

Como parte de las acciones, agregó, se instalaron módulos de Trato Digno en los accesos principales de las unidades médicas, y se dispone de personal con chalecos distintivos, para recibir a la entrada de las unidades médicas al derechohabiente y darles apoyo si lo requieren.

“Actualmente son mil 300 personas las que portan estos chalecos, pero vamos a aumentar a lo largo del próximo año a 4 mil personas con su chaleco de Trato Digno”, afirmó.

También se implementó la integración de un equipo de respuesta rápida a quejas y peticiones realizadas de manera personal y mediante redes sociales para superar barreras burocráticas; y con el objetivo de reducir los tiempos de espera en unidades médicas, se realizan filas por tipo de atención que requieren los pacientes.

“A veces hay filas porque hay personas que van a hacerse alguna medición, entonces se hace un módulo solamente para mediciones de peso, presión arterial, etcétera, o para algún otro trámite”, explicó.

La última medida, comentó, es la difusión amplia de la atención a través de la línea telefónica ISSSTE-TEL (55 4000 1000), mediante la cual las y los derechohabientes pueden comunicarse y solicitar apoyo.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la Estrategia Trato Digno comenzó su implementación en el ISSSTE y se extendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS Bienestar, a efecto de que todas las personas sean atendidas de manera cálida y oportuna.

“Trato Digno es para todos aquellos que llegan a un centro de salud del ISSSTE, del IMSS, del IMSS Bienestar, que a veces no saben a dónde dirigirse o si no hubo algún medicamento en la farmacia, o si alguien no lo trató bien, pueden llegar al Módulo de Trato Digno y ahí se le van a

resolver los problemas, ese es el objetivo de Trato Digno, que todas y todos tengan un espacio donde poder dirigirse y ser apoyados“, enfatizó.

Por otra parte, el director general del ISSSTE anunció la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en el organismo, con la que se instalarán 467 consultorios médicos en centros de trabajo para las y los trabajadores del Estado.

Estos consultorios, informó, tendrán una inversión de entre 300 mil y 600 mil pesos, así como una superficie que va desde los 19 metros cuadrados (m²), por lo que se expandirá la infraestructura del Instituto para acercar los servicios médicos, detectar enfermedades crónicas y disminuir la afluencia de pacientes en las áreas de urgencias de los hospitales.

“El modelo de los consultorios se ajusta al prototipo de la normatividad vigente. Vamos a buscar que sean instalados en inmuebles públicos de las más variadas dependencias. Tendrán un abasto médico básico, fundamentalmente integrado por analgésicos, antibióticos de

primera línea y medicamentos contra hipertensión, contra la diabetes y contra el colesterol”, detalló.

El primero en inaugurarse, anunció, será el ubicado en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, de 70 metros cuadrados, y señaló que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México, ya se construyen en esa entidad tres consultorios.

“Este es el prototipo que establece la norma con consultorios que van desde 19 metros cuadrados, pero nosotros vamos a inaugurar este programa con un consultorio en la Sala Ollin Yoliztli de 70 metros cuadrados”, concluyó.