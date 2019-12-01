Destaca Marco del Prete Tercero que el gobierno de Mauricio Kuri ha impulsado una política ambiental integral que busca garantizar la seguridad ambiental y mejorar la calidad de vida de los queretanos

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, advirtió sobre el contexto ambiental crítico que enfrenta el planeta, al señalar que el pasado 24 de julio se alcanzó el “Día del Sobregiro de la Tierra”, fecha en la que se consumieron todos los recursos que el planeta puede regenerar en un año. México alcanzó ese límite el 30 de julio, mientras que Estados Unidos lo hizo desde el 13 de febrero.

Ante este panorama, destacó que el gobierno estatal, encabezado por Mauricio Kuri, ha impulsado una política ambiental integral que busca garantizar la seguridad ambiental y mejorar la calidad de vida de los queretanos. “No hay calidad de vida posible en un entorno hostil o insalubre”.

Entre las acciones destacadas, Del Prete subrayó la implementación de un modelo de gestión ambiental centrado en el ciudadano, que promueve su participación activa en el cuidado del entorno. El 100 por ciento del territorio estatal ha sido ordenado con base en su valor ambiental, lo que permite prevenir desarrollos en zonas no aptas y proteger la infraestructura natural.

En materia de calidad del aire, detalló, se han reforzado programas de verificación vehicular y control de emisiones en fuentes fijas y móviles. Además, Querétaro cuenta con un comité intersecretarial y un programa estatal de acciones contra el cambio climático, que involucra a dependencias, municipios y poderes públicos.

“Una de las iniciativas más innovadoras es el esquema de compensación de emisiones de CO₂ mediante el pago por servicios ambientales. Propietarios de predios con alto valor ecológico, especialmente en la Sierra Gorda, reciben incentivos económicos por conservar sus bosques. Querétaro es el único estado del país que aplica este modelo en favor de pequeños propietarios”.

En cuanto a la gestión de residuos, informó que cada habitante genera en promedio un kilogramo de basura diaria. Para enfrentar este reto, se lanzó un sistema de economía circular que promueve el aprovechamiento eficiente de los residuos, con la participación de sociedad civil, industria y academia.

Actualmente, el 37 por ciento del territorio estatal está declarado como área natural protegida. Entre los logros recientes se encuentra la incorporación de Peña Colorada (5 mil 000 hectáreas) y La Beata (100 hectáreas en San Juan del Río) como nuevas zonas protegidas. Más del 60 por ciento del estado tiene algún tipo de uso de protección ambiental.

Destacó que el mejoramiento de la movilidad urbana ha contribuido a reducir el uso del vehículo particular, lo que se refleja en que el 89 por ciento de los días del año la calidad del aire en Querétaro se mantiene entre buena y aceptable.