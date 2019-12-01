Destaca Gobierno Federal a Morelia entre los principales destinos para la celebración de Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 28 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, fortalece la proyección turística de la capital michoacana durante las celebraciones de Día de Muertos, luego de que la Secretaría de Turismo del Gobierno de México incluyera a Morelia entre los principales destinos para disfrutar esta tradición, que combina historia, cultura, gastronomía y expresiones artísticas.

Esta recomendación nacional posiciona a Morelia como una alternativa para visitantes que buscan vivir las tradiciones mexicanas en un entorno de arquitectura histórica, actividades culturales y experiencias que mantienen viva la identidad de la ciudad. En coordinación con los distintos sectores turísticos, el Ayuntamiento trabaja para ofrecer una experiencia atractiva a quienes eligen la capital michoacana durante esta temporada.

De acuerdo con las expectativas de la Secretaría de Turismo de Morelia, para este periodo se proyecta la llegada de 155 mil turistas y visitantes, así como una derrama económica de más de 168 millones de pesos, cifras que reflejan la importancia de las celebraciones de Día de Muertos para la actividad turística, comercial y de servicios del municipio.

La programación turística contempla actividades y atractivos relacionados con esta tradición, entre los que destacan la exposición de catrinas gigantes, la decoración y ornamentación de fachadas de templos, balcones decorados, galerías artesanales, la feria nacional de la catrina de Capula, el montaje de la Universidad Montrer con una experiencia inmersiva de memoria y tradición, así como el tradicional encendido de luces de catedral y la proyección del videomapping. A estas actividades, se suman diferentes montajes de altares en diversos espacios públicos que contribuyen a enriquecer la oferta para los visitantes y a generar oportunidades para hoteles, restaurantes, comercios, prestadores de servicios y artesanos.

En este tenor, la Secretaría de turismo de Morelia extiende la invitación para que los visitantes puedan hospedarse en los hoteles de Morelia, donde encontraran servicios de calidad y orientación precisa para vivir una experiencia única durante estas celebraciones.

Con estas acciones, el Gobierno refrenda su compromiso de impulsar la promoción turística de la ciudad, fortalecer su conectividad aérea para atraer turismo de mercados nacionales e internacionales y consolidarla como un destino cultural de referencia. La recomendación de la Secretaría de Turismo federal representa una oportunidad de compartir con México y el mundo la riqueza de las tradiciones morelianas.