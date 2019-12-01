Destaca Gobierno de Querétaro resultados en estrategia de seguridad con mayor operatividad - menor incidencia

Querétaro, Querétaro, 14 de abril del 2026.- Con la implementación de una estrategia basada en desplegar mayor operatividad en todo el territorio estatal que se refleja en menor incidencia delictiva, Querétaro demuestra que la seguridad pública y la justicia se trabajan con método y coordinación efectiva, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la presentación del reporte de resultados en materia de seguridad durante el primer trimestre del año 2026.

“El trabajo que ha hecho la Fiscalía, el trabajo que ha hecho el Secretario, la verdad es que hay un antes y un después en lo que está haciendo y está muy claro cómo lo que hemos invertido en seguridad pues nos ha dado resultados en momentos complicados, en un lugar donde Querétaro pues no somos una isla y creo que el resultado de lo que le debemos a nuestras policías, tanto de investigación como las policías de seguridad, pues la verdad que es muchísimo”, manifestó.

Durante el ejercicio Contigo Informamos, y tras resaltar que el próximo año el estado termina de pagar su deuda pública, el mandatario enalteció el buen ecosistema que tiene Querétaro y que lo posiciona como la entidad con mejores finanzas en el país, el que menos debe y con cero observaciones; un ecosistema que, dijo, no se puede perder; por ello acentuó que Sinergia por Querétaro y A.R.M.A., actúan con inteligencia para dar resultados en favor de las familias queretanas.

“Decir que bajó 60 por ciento robo a casa habitación, créanme que es un gran logro. El tener menos homicidios que en el 2014 cuando tenemos 500 mil personas más, pues por algo la gente está llegando a Querétaro y es un ecosistema que no podemos perder, el ecosistema del empleo, de la justicia, de la seguridad”, señaló.

Posterior a resaltar las acciones realizadas en el primer trimestre del año, como parte del compromiso permanente de la corporación para salvaguardar a la ciudadanía, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, reportó el registro de dos mil 709 detenidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la República (FGR), de igual forma 16 mil 639 personas remitidas a los Juzgados Cívicos, la recuperación de 763 vehículos, 124 armas de fuego aseguradas y 32 mil 974 gramos de diferentes sustancias tóxicas, así como también la ejecución de 90 órdenes de aprehensión.

En cuanto al operativo de Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (ARMA), un operativo focalizado que se deriva y se despliega con información de las áreas de inteligencia policial de la Secretaría, ha permitido que en el marco de mil 577 operativos hayan sido aseguradas 28 armas de fuego, 549 cartuchos útiles, 323 detenidos a la Fiscalía, de estos 152 por delitos contra la salud, 27 por portación de armas de fuego y 144 por diversos delitos, así como 19 mil 827 gramos de droga asegurada.

“Quiero ser muy enfático en que este operativo ARMA viene derivado en las zonas de despliegue focalizadas del intercambio de información que tenemos con la Fiscalía General del Estado en aquellas zonas que nosotros tenemos como áreas de oportunidad y previamente con un diseño estratégico muy enfocado y de mucho análisis lo que nos ha permitido tener esos resultados”, puntualizó.

El titular de la SSC refirió que en el escenario nacional el día 22 de febrero se suscitaron hechos en materia de seguridad que requirieron de la atención de la corporación y la Policía Estatal logró el aseguramiento de dos menores de edad con armas de fuego que trataron de generar y causar daños a algunas tiendas de conveniencia; además, el 23 de febrero, fue asegurada una persona responsable de estar generando daños en vehículos, incendiando los mismos.

Al dar a conocer que la estrategia estatal de seguridad se constituye de cuatro factores, como son: el aseguramiento de armas de fuego, de sustancias tóxicas, los delitos patrimoniales y las alteraciones al orden público, el funcionario informó que durante el periodo de Semana Santa registraron saldo blanco en materia de seguridad, específicamente en cuestiones de índole patrimonial y se garantizó un ambiente en orden, tranquilidad y sana convivencia para los habitantes y visitantes.

Como parte del trabajo de coordinación, abundó que actualmente han colaborado en 401 cateos con un acumulado de mil 682 elementos de la Policía Estatal de diversos grupos especiales, 441 unidades, 119 ejemplares caninos y 74 drones que han hecho trabajos aéreos para identificación y ubicación de objetivos e inmuebles.

Luego de compartir cómo ha abonado en beneficio de la tranquilidad y la paz social de los queretanos las acciones que se han ejecutado en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, el fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, comunicó que al día de hoy en Querétaro se registra una disminución en la incidencia delictiva no solamente de delitos de alto impacto sino también de delitos patrimoniales.

“Sólo en este trimestre hemos llegado a superar la cifra de operatividad que se tenía en una anualidad en años anteriores dentro de la Fiscalía General del Estado. Específicamente yo puedo reportarles que en este primer trimestre hemos superado las cifras del número de cateos que se ejecutaban en un solo año con anterioridad en la Fiscalía. Y todo esto ha sido posible gracias al apoyo y la coordinación con el resto de las instituciones de seguridad”, apuntó.

Detalló que en lo que va de este primer trimestre del año 2026 reforzaron la operatividad con más de dos mil 511 cateos ejecutados, más de mil 274 personas detenidas, 568 armas aseguradas, más de 32 mil dosis de droga y 382 inmuebles asegurados, así como la recuperación de más de 783 vehículos, resultado de operativos coordinados en todo el estado. Hoy la Fiscalía junto con autoridades federales, estatales y municipales, opera de manera coordinada, permitiendo actuar con mayor precisión y contundencia frente al delito.

En este marco el Fiscal precisó que el impacto no es sólo operativo, en Querétaro se han alcanzado resultados concretos en materia de seguridad, cero secuestros y una disminución del 29 por ciento en homicidios dolosos, de acuerdo con los datos del periodo informado. Además, una baja en la incidencia delictiva, ubicándose en niveles comparables a los de hace una década, resultados que aseveró, derivan de una estrategia sostenida, basada en la coordinación, la inteligencia y el trabajo permanente entre instituciones.

“Esto ¿qué ha generado? que incrementemos el número de personas detenidas, que incrementemos el número de aseguramientos, pero sobre todo que cumplamos con la premisa fundamental de estas acciones, que entre mayor operatividad exista una disminución tangible en la incidencia delictiva. Es decir, como lo hemos planteado, entre mayor operatividad menor incidencia delictiva”, concluyó.