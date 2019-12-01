Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.– Con el compromiso de garantizar un proceso abierto, transparente y de cara a la ciudadanía, iniciaron en el Congreso del Estado las comparecencias de las y los aspirantes a encabezar la Fiscalía General de Michoacán, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Giulianna Bugarini, quien destacó que durante tres días las y los diputados escucharán las propuestas de quienes buscan asumir esta importante responsabilidad.

Bugarini explicó que las jornadas serán públicas, con la presencia de legisladores, medios de comunicación y cualquier persona interesada en asistir, además de transmitirse en vivo a través de redes sociales.

Durante las comparecencias, cada aspirante tendrá la oportunidad de explicar sus motivos, presentar sus propuestas y responder las preguntas de las y los diputados, con el objetivo de conocer su visión sobre la procuración de justicia en Michoacán.

Finalmente, Giulianna Bugarini subrayó que este ejercicio representa una responsabilidad con las familias michoacanas, quienes merecen instituciones que las escuchen, atiendan y garanticen su acceso a la justicia.

Reiteró que el compromiso desde el Congreso es desarrollar un proceso transparente y responsable, donde la ciudadanía pueda conocer cada etapa de una decisión fundamental para la seguridad y la justicia en el estado.