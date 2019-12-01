Destaca Ernesto Núñez Aguilar compromiso con la agenda ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México a 01 de septiembre de 2025.- El diputado federal del Partivo Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar reconoció el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que se trata de un ejercicio de rendición de cuentas que muestra avances sustanciales en justicia social, desarrollo económico y protección del medio ambiente.

“Con la presidenta Claudia se ha demostrado que es posible gobernar con honestidad, cercanía con la gente y con una visión sustentable para el futuro de México. Su liderazgo marca una ruta clara hacia la transformación y el cuidado de nuestro entorno”, señaló Núñez Aguilar.

El legislador resaltó algunos de los logros más importantes presentados en el Informe, mismos que han impactado de manera importante en el desarrollo social del país, como son el fortalecimiento de los programas sociales, que garantiza el bienestar de millones de familias mexicanas.

Núñez Aguilar, hizo un puntual reconocimiento a la agenda medioambiental, que impulsado la presidenta de México, con acciones puntuales como el impulso a la transición energética, con inversiones en energías renovables y proyectos de electromovilidad, el rescate de cuerpos de agua y reforestación, como parte de una política ambiental integral y los programas de defensa de las Áreas Naturales Protegidas y biodiversidad, asegurando su conservación para las futuras generaciones.

El también dirigente del PVEM en Michoacán reiteró su disposición de acompañar desde la Cámara de Diputados las políticas de la presidenta, asegurando que los presupuestos y marcos legales respalden este rumbo.

“El Primer Informe confirma que la Cuarta Transformación también significa un compromiso serio con el medio ambiente. Desde el Congreso, seremos aliados para que México avance hacia un desarrollo más justo y sustentable”, concluyó.