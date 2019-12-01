Destaca en Huetamo, el apoyo de Pablo Varona al sector educativo 

Destaca en Huetamo, el apoyo de Pablo Varona al sector educativo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 19:19:51
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Huetamo, Michoacán, a 14 de octubre de 2026.- En Huetamo, el tema educativo sin duda alguna ha resultado prioritario, pues no solamente las instituciones educativas han recibido beneficios significativos en infraestructura, sino que también las instalaciones en las que los maestros realizan sus actividades pedagogicas y administrativas, pertenecientes a las zonas escolares, sectores educativos, jefaturas de sector,  entre otras, han sido construidas y/o mejoradas por el ayuntamiento que encabeza Pablo Varona Estrada.

En sus palabras, Pablo Varona destacó la labor de los maestros en la formación de las generaciones de profesionistas, dijo,  "lo poco o mucho que soy, se lo debo a mis maestros" por eso seguiremos trabajando para mejorar sus condiciones de trabajo.

Por su parte, los integrantes del sector 014 de educación primaria,  agradecieron en voz del Profr. Jorge Granados, las obras de mejoramiento en sus instalaciones, como un techumbre nuevo, construcción de una barda y pintura en general.

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