Destaca Bedolla transición de San Andrés Tziróndaro al modelo de autogobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 12:54:58

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la decisión de la comunidad de San Andrés Tziróndaro, perteneciente al municipio de Quiroga, al aprobar mediante consulta ciudadana su incorporación al modelo de autogobierno con lo cual se suma al esquema de presupuesto directo.

Con un total de 808 votos a favor, la comunidad decidió transitar al cuarto nivel de gobierno, convirtiéndose en la número 56 en el estado en adoptar este sistema. A través del autogobierno, los habitantes deciden de manera directa y autónoma el destino de los recursos financieros que por ley les corresponden.

Ramírez Bedolla puntualizó que este avance responde al mandato constitucional de reconocer, garantizar y promover los derechos humanos de los pueblos originarios.

Asimismo, enfatizó que este logro es resultado de una reforma integral a la legislación en materia indígena promovida por su administración, la cual permitió elevar a rango constitucional al menos 22 derechos fundamentales.

Cabe destacar que el pasado 11 de octubre, la comunidad de Huecorio, en el municipio de Pátzcuaro, también aprobó su transición hacia el autogobierno, consolidando el compromiso del Gobierno de Michoacán con el reconocimiento y la justicia social para los pueblos indígenas.