Destaca Bedolla estado de fuerza del nuevo Grupo de Operaciones Especiales de la Guardia Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 15:54:19

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- El nuevo Grupo de Operaciones Especiales de la Guardia Civil destaca por su formación de alta especialidad y equipamiento táctico, requerido para atender situaciones de riesgo y complejidad operativa, resaltó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Este grupo está integrado por hombres y mujeres comprometidos con Michoacán y su población, preparados para atender la comisión de delitos mediante el uso de armamento y vehículos tácticos blindados”, señaló el mandatario estatal.

Detalló que desde hace dos años se inició la formación de este equipo que hoy está compuesto por más 100 elementos capacitados y adiestrados por la Unidad Nacional de Operaciones de la SSPC, el Comando de Operaciones Especiales de Colombia, los Seals del Gobierno de los Estados Unidos, entre otras instituciones que cuentan con los más altos estándares de seguridad.

Ramírez Bedolla mencionó que están equipados con armas de alto poder como son las G3 y las armas Minimi, mismas que usa el Ejército Mexicano y drones, antidrones, artefactos de visión nocturna, miras láser y aeronaves.

Por su parte, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública, informó que con las labores de esta agrupación se combate de manera frontal los delitos de alto impacto, y que hoy se ve reflejado en la disminución del 71 por ciento del homicidio doloso en la entidad.

También, refirió que ellos forman parte de las operaciones para el aseguramiento de objetivos delincuenciales, armamento, laboratorios para la elaboración de drogas, y para el rescate de víctimas de secuestro virtual; por lo que se encuentran desplegados en toda la entidad para la atención oportuna a cualquier eventualidad.