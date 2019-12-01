Destaca Bedolla consolidación de la Feria de la Catrina, al pasar de 20 a 260 artesanos

Destaca Bedolla consolidación de la Feria de la Catrina, al pasar de 20 a 260 artesanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 10:59:42
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Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- A 15 años de su primera edición, la tradicional Feria de la Catrina de Capula se consolida como una de las celebraciones artesanales más importantes de Michoacán, registrando un crecimiento impulsado desde 2011, cuando inició con apenas 20 expositores, hasta reunir este año a 260 artesanos, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Recordó que desde sus inicios, el trabajo colectivo y la unidad de los habitantes de esta tenencia de Morelia fueron claves para mantener y hacer crecer una tradición que hoy trasciende las fronteras de la comunidad, del estado y el país, al recibir en cada edición a miles de turistas y visitantes.

La Feria de la Catrina se llevará a cabo del 18 de octubre al 3 de noviembre, en donde también tendrá lugar la décimo cuarta edición del Concurso Artesanal de la Catrina, con una bolsa de 90 mil pesos en premios para 25 artesanas y artesanos ganadores.

El mandatario reconoció la perseverancia y creatividad de las y los artesanos de Capula, quienes año con año mantienen viva esta tradición y, al mismo tiempo, innovan en diseños, tamaños y propuestas que han permitido que las catrinas michoacanas sean reconocidas a nivel local, regional y nacional.

Las y los visitantes a la Feria de la Catrina podrán recorrer las calles de Capula y adquirir una amplia variedad de piezas de alfarería tradicional, capulineado, catrinas y antojitos michoacanos.

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