Destaca Baltazar Gaona cumplimiento total de municipios en Cuenta Pública 2025 y llama a autogobiernos a sumarse

Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, informó que los 113 ayuntamientos del estado cumplieron en tiempo y forma con la presentación de su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, fortaleciendo con ello la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

El legislador detalló que dentro de este universo también se contempla al municipio de Cherán, a través de su Consejo Supremo, lo que refleja el reconocimiento pleno a las formas de organización comunitaria que existen en la entidad, en concordancia con el marco legal vigente.

Asimismo, destacó que cinco consejos comunales que ejercen autogobierno presentaron su Cuenta Pública 2025. Se trata de Tarecuato, el Consejo Mayor de San Benito Palermo (Sevina), Santa Cruz Tanaco, Quinceo y Arantepacua, lo que representa un avance importante en la integración de estos esquemas al sistema de fiscalización estatal.

“Hoy podemos decir que Michoacán avanza en la consolidación de una rendición de cuentas más incluyente, donde no sólo los ayuntamientos cumplen, sino también las comunidades que han optado por el autogobierno”, señaló Gaona García.

Finalmente, Baltazar Gaona hizo un llamado respetuoso a los demás autogobiernos para que atiendan lo que establece la ley en materia de fiscalización, y es que de los más de 40 concejos existentes, menos del 15 por ciento de ellos ha dado cumplimiento a esta obligación de transparencia y rendición de cuentas.

“Es fundamental que todas las formas de gobierno, sin excepción, cumplan con la rendición de cuentas; esto no sólo fortalece la confianza ciudadana, sino que garantiza el uso adecuado de los recursos públicos”, concluyó Gaona García.