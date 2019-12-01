Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 10:11:43

Huetamo, Michoacán, a 18 de noviembre 2026.- Después de 30 años de espera, las familias del complejo habitacional Los Almendros por fin tienen una solución real para el almacenamiento de agua.

El Gobierno Municipal de Huetamo que dirige el.C.P. Pablo Varona Estrada llevó a cabo el reemplazo del tinaco de agua que por décadas presentó fallas, fugas y falta de capacidad, lo que provocaba que muchas familias se quedaran sin agua en sus hogares.

Con esta obra, se garantiza un almacenamiento seguro y suficiente para las familias que habitan en este complejo, mejorando su vida diaria y su salud.

Durante 30 años las familias de Los Almendros vivieron con un tinaco que ya no servía, que ensuciaba y tiraba el agua y que no alcanzaba. Hoy venimos a decirles que ya quedó. Que el agua es un derecho y que en Huetamo estamos trabajando para que llegue a todos

los hogares",

expresó el alcalde.

Vecinas y vecinos del lugar agradecieron la obra, señalando que por años habían pedido esta solución a distintas administraciones sin ser escuchados, y que hoy por fin se atiende una necesidad básica para sus familias.

Con acciones como esta, el Gobierno de Huetamo sigue trabajando para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de las familias huetamenses.