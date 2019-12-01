Despliegan operativo vacacional en la Carretera 57 de Querétaro; pasan hasta 5 mil vehículos diarios por la Caseta de Palmillas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 16:48:30

San Juan del Río, Querétaro, a 16 de julio de 2026.- Para garantizar la seguridad de los viajeros durante el presente periodo vacacional, la Guardia Nacional (GN) ha desplegado un operativo especial sobre la Carretera Federal 57, una de las arterias viales más transitadas del país, informó la subteniente de la Guardia Nacional, Aketzali Guadalupe Rodríguez Camacho.

Señaló que este despliegue operativo, vigente desde el 8 de junio y hasta el 31 de agosto, tiene como prioridad prevenir accidentes, disuadir conductas de riesgo y brindar auxilio a los usuarios que transitan por las vías federales.

Recordó que, de acuerdo con las estimaciones de la corporación, por la caseta de Palmillas transitan diariamente entre 3 y 5 mil vehículos, de los cuales, aproximadamente el 50 por cineto de este flujo corresponde a visitantes que utilizan esta vía únicamente de paso hacia otros estados de la República.

Detalló que, para cubrir el tramo correspondiente a esta importante vialidad, se han destinado aproximadamente 50 elementos operativos, quienes mantienen un monitoreo constante.

"Nos encontramos en un despliegue operativo debido al periodo vacacional para evitar, prevenir y, más que nada, cuidar a los usuarios que transitan por las vías federales".

Acciones preventivas: Operativos "Carrusel" y "Radar"

Ante la carga vehicular que suele registrarse en las inmediaciones del municipio de San Juan del Río, zona actualmente afectada por diversas obras viales, Rodríguez Camacho señaló que el personal de la Guardia Nacional ha intensificado la aplicación de programas preventivos para regular la velocidad de los automovilistas.

“El operativo Carrusel consiste en posicionar unidades oficiales al frente del flujo vehicular para marcar una velocidad segura y evitar que los conductores aceleren en exceso y el operativo Radar está diseñado para detectar y sancionar a quienes rebasen los límites de velocidad permitidos en tramos de alta peligrosidad.

Llamó a la responsabilidad de los automovilistas, recordando que entre el 70 y el 90 por ciento de los accidentes viales son atribuibles al factor humano.

"Existen cuatro factores clave al viajar: el humano, el vehicular, el camino y el climatológico. Pero la mayor responsabilidad recae en el conductor, al ser el operador y responsable directo del vehículo".