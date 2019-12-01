Desplazados por violencia en Tuzantla, retornaron a sus comunidades: edil

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 15:16:42

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- Familias de Tuzantla que se vieron en la necesidad de abandonar sus comunidades por temas de inseguridad durante el 2025, ya retornaron a sus localidades de origen, aseguró Fernando Ocampo Mercado, presidente de dicha demarcación.

En entrevista, durante una visita de trabajo al Congreso local, apuntó que las zonas afectadas fueron entre 15 y 20 comunidades.

"Hemos sufrido hechos complicados, pero gracias a Dios ya todo tranquilo. En su momento, algunas personas tuvieron que retirarse de sus comunidades, pero ya están de regreso en sus hogares y ya todo tranquilo en Tuzantla", comentó el edil, quien dijo desconocer el número exacto de ciudadanos que en su momento salieron huyendo para salvar su vida.

Cuestionado sobre temas de extorsión a campesinos o diversos sectores productivos de Tuzantla, Ocampo Mercado descartó cobros de piso.

Fue en mayo del año pasado que habitantes de comunidades como El Olivo reportaron enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, señalando que las detonaciones se escucharon por más de 24 horas.

El 20 de junio del 2025, Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD, partido del que es emanada la administración de Tuzantla, indicó que tras varias semanas de hechos de violencia relacionados con la delincuencia, la región de Francisco Villa se encontraba sin población; algunos de ellos buscaron refugio en la capital michoacana.