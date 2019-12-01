Desplazados por violencia en Tuzantla, retornaron a sus comunidades: edil

Desplazados por violencia en Tuzantla, retornaron a sus comunidades: edil
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 15:16:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- Familias de Tuzantla que se vieron en la necesidad de abandonar sus comunidades por temas de inseguridad durante el 2025, ya retornaron a sus localidades de origen, aseguró Fernando Ocampo Mercado, presidente de dicha demarcación.

En entrevista, durante una visita de trabajo al Congreso local, apuntó que las zonas afectadas fueron entre 15 y 20 comunidades.

"Hemos sufrido hechos complicados, pero gracias a Dios ya todo tranquilo. En su momento, algunas personas tuvieron que retirarse de sus comunidades, pero ya están de regreso en sus hogares y ya todo tranquilo en Tuzantla", comentó el edil, quien dijo desconocer el número exacto de ciudadanos que en su momento salieron huyendo para salvar su vida.

Cuestionado sobre temas de extorsión a campesinos o diversos sectores productivos de Tuzantla, Ocampo Mercado descartó cobros de piso.

Fue en mayo del año pasado que habitantes de comunidades como El Olivo reportaron enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, señalando que las detonaciones se escucharon por más de 24 horas.

El 20 de junio del 2025, Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD, partido del que es emanada la administración de Tuzantla, indicó que tras varias semanas de hechos de violencia relacionados con la delincuencia, la región de Francisco Villa se encontraba sin población; algunos de ellos buscaron refugio en la capital michoacana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un motociclista en Uruapan, Michoacán 
Vinculan a proceso a mujer por compartir imágenes de una persona sin su consentimiento, en Zamora, Michoacán
Día Interamericano del número de emergencias: Línea 911 atiende cerca de 2 millones de llamadas al año en Michoacán: SSP
No hay bloqueos carreteros en Apatzingán, Zamora, Zacapu, Yurécuaro y Purépero: Guardia Civil
Más información de la categoria
No hay bloqueos carreteros en Apatzingán, Zamora, Zacapu, Yurécuaro y Purépero: Guardia Civil
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC
Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años
Comentarios