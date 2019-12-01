Dos sujetos roban con violencia camión con cargamento de aguacate en la autopista Siglo XXI 

Dos sujetos roban con violencia camión con cargamento de aguacate en la autopista Siglo XXI 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 22:17:36
Pátzcuaro, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Este miércoles por la tarde, se dio a conocer un robo con violencia en la autopista siglo XXI, donde amagaron y golpearon a los tripulantes de un camión con cargamento de aguacate, para acto seguido robar el cargamento y abandonarlos con la unidad en una solitaria brecha de terracería. 

Dos sujetos interceptaron el camión a la orilla de la autopista, cerca de la caseta de cobro de Zirahuén, amedrentando al conductor y al copiloto del camión, amenazándolos de muerte, ante esto, no les quedó más que hacer caso, ya que tras ser amagados y golpeados, temían por su vida.

Los asaltantes se dirigieron con el camión y las víctimas a bordo, a una brecha de terracería, que conduce a la población de San Miguel Charahuén, ya en el sitio, con ayuda de personas coludidas con los criminales, vaciaron toda la mercancía que llevaba el camión, para después abordar distintas camionetas e huir de la escena del crimen, dejando a los tripulantes abandonados, con el camión vacío. 

Testigos alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, motivo por el cual elementos de seguridad arribaron al lugar, encontrando el camión robado y a las dos víctimas sin lesiones graves.

