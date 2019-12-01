Dos sujetos roban con violencia camión con cargamento de aguacate en la autopista Siglo XXI 

Pátzcuaro, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Este miércoles por la tarde, se dio a conocer un robo con violencia en la autopista siglo XXI, donde amagaron y golpearon a los tripulantes de un camión con cargamento de aguacate, para acto seguido robar el cargamento y abandonarlos con la unidad en una solitaria brecha de terracería.

Dos sujetos interceptaron el camión a la orilla de la autopista, cerca de la caseta de cobro de Zirahuén, amedrentando al conductor y al copiloto del camión, amenazándolos de muerte, ante esto, no les quedó más que hacer caso, ya que tras ser amagados y golpeados, temían por su vida.

Los asaltantes se dirigieron con el camión y las víctimas a bordo, a una brecha de terracería, que conduce a la población de San Miguel Charahuén, ya en el sitio, con ayuda de personas coludidas con los criminales, vaciaron toda la mercancía que llevaba el camión, para después abordar distintas camionetas e huir de la escena del crimen, dejando a los tripulantes abandonados, con el camión vacío.

Testigos alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, motivo por el cual elementos de seguridad arribaron al lugar, encontrando el camión robado y a las dos víctimas sin lesiones graves.