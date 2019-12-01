Colectivo Nacional de No Más Presos Inocentes se manifestó en las salas penales de Ciudad Judicial en CDMX; exigen la revisión de casos de personas inocentes recluidas 

Ciudad de México, a 6 de agosto de 2025.- La avenida Niños Héroes, fue bloqueada por más de dos horas por integrantes del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes, se dieron cita justo afuera de las salas penales de Ciudad Judicial, para exigir la revisión de diferentes casos de personas que, aseguran, se encuentran en prisión injustamente.

“No se trata de un expediente, si no de alguien a quien le destruyen su vida”, comentó Karina Escandón, dirigente del colectivo, quien también mencionó que esta manifestación se hizo con el motivo de hacer visible la corrupción que existe en el sistema judicial, así como la fabricación de delitos, que en tantos casos, se ha comprobado.

Asegura que las fiscalía operan de la misma manera, ingresando a personas por delitos menores, para fabricarles uno de alto impacto, y así, dar sentencias de hasta más de 50 años.

Alrededor de 100 personas se encontraban en la protesta, con gorras azules y camisetas, sosteniendo lonas con las fotografías de sus familiares recluidos injustamente. La manifestación siguió su rumbo hacía los juzgados de la calle Sullivan 133, donde ahí concluyó la protesta.