Desmiente Sedeco, presunto desabasto de gas y huevo en Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 12:47:02

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, desmintió el presunto desabasto de productos de la canasta básica como el huevo, así como el aparente desabasto de gas.

El funcionario estatal señaló que a través de las redes sociales han circulado versiones de aparente desabasto de algunos productos, sin embargo, señaló que esto es falso.

Por ello, hizo un llamado a la población para conducirse de manera normal en el consumo de dichos productos y no caer en el alarmismo.

Claudio Méndez consideró más bien que las personas se encuentran en los preparativos de lo relacionado a la noche de muertos, por lo que pidió a la ciudadanía no creer en dicha información.

Cabe señalar que desde la noche del pasado jueves se han formado filas en las gaseras para surtir el producto, además de que circula la información de que hay listas de espera para surtir gas LP en domicilios.