Desmiente diputado Enrique Correa a la alcaldesa de Cadereyta de Montes sobre la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2026

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- El diputado independiente, Enrique Correa Sada desmintió a la alcaldesa de Cadereyta, quien a través de sus redes sociales lamentó que los legisladores no hayan designado una bolsa de recursos extraordinarios tras la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2026.

Recordó que tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos del estado ascienden cada uno a 64 mil 617.1 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3.9 por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio fiscal 2025.

Recordó que, en los dictámenes, que fueron modificados en la Comisión de Planeación y Presupuesto, se hicieron ajustes al paquete económico enviado por el Poder Ejecutivo del estado y por los municipios.

“Entre los cambios que se hicieron al dictamen que se aprobó está una partida de 365 millones de pesos más para los municipios del semidesierto y de la sierra, entre ellos está Cadereyta”.

Además, aseguró que hay municipios que han dejado atrás el terma de la recaudación propia y que incluso le han dado poca importancia por lo que consideró necesario que también apoyen el tema pues del Estado no es posible que llegue todo y cada municipio es responsable de tener una recaudación y hacer los programas necesarios para acercar a la gente y que paguen sus contribuciones.

“En esta situación están muchos municipios serranos que son los más pequeños, pero Cadereyta es uno de los que menos recauda”.

Enfatizó que hay municipios que no han procurado si hacienda municipal y con esto han hecho un detrimento en la calidad de vida de la población porque no hay recursos suficientes para cumplir las demandas.

“Cadereyta es el municipio que per capita menos dinero recauda en el semidesierto, lo estamos haciendo en una comparativa con municipios similares como Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Colón y Cadereyta es el que menos recauda, es decir, tiene abandonada la hacienda municipal, han dejado de cobrar las contribuciones y con ello han demeritado el trabajo del municipio para afrontar los retos que significa atender a la población en temas sensibles como entre ellos la recolección de basura”:

Calificó como incongruente que el municipio de Cadereyta que no esté buscando cómo incrementar su recaudación, pero si vea cómo puede ser eficaz para administrar el agua cuando primero deben ser eficaces en su administración y después buscar sumar nuevos impuestos.