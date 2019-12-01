Deslave de un cerro provoca que comunidades se queden incomunicadas en el municipio de San Joaquín, Querétaro

San Joaquín, Querétaro, a 15 de octubre de 2025.- La mañana de este miércoles se registró el deslave de un cerro en la carretera Santa María Álamos, en el municipio de San Joaquín, lo que provocó que ocho comunidades de la zona se quedaran incomunicadas por lo que ahora suman 10 las localidades incomunicadas hasta este momento, confirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado.

“Nos acaban de avisar hace 20 minutos, incluso, estábamos coordinando la entrega de algunos enseres y apoyos a la zona estábamos trabajando todavía en Lanos de Santa Clara, ahí rumbo a San Joaquín y nos acaban de informar de un derrumbe en la zona San Joaquín lo que provocó que más comunidades estén incomunicadas”.

Reconoció que el derrumbe cubrió todo el camino, es decir, son como 4 mil metros de cúbicos de recubrimiento y seguramente se tardará más en llegar que en quitarlo porque son comunidades son muy alejadas y la maquinaria no puede llegar en tracto sino tendría que llegar rodando.

“Son caminos con mucha curva y el acceso no es tan fácil en esa zona de la carretera Santa María de Álamos; seguramente será hasta mañana cuando se reabra el camino”.

Sin embargo, dijo, que estuvo en comunicación con la titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para que apoyen las máquinas que nosotros también ya mandamos junto con la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) por lo que ya van en camino las máquinas y el personal también para tratar de mover la tierra que generó este derrumbe en la zona norte.

“El camino principal está cerrado, es derrumbe es en la zona alta, entonces es complicado llegar a pie, tendríamos que hacerlo por la zona de Cadereyta y nos tardaríamos mucho tiempo, lo bueno es que estas comunidades ya las habíamos atendido, pero la instrucción del gobernador es actuar lo más pronto posible para que no estén incomunicados”.

Recordó que con las dos comunidades de San Joaquín y Cadereyta suman 10 las comunidades que permanecen incomunicadas, pero seguramente en el transcurso del día se tendrán mejores noticias.

“No hubo afectaciones en viviendas porque la problemática se registró sobre el camino tanto en Pinal como San Joaquín, entonces la tierra está húmeda y cuando empieza a secarse va a haber más derrumbes, pero se está trabajando”.

Aclaró que las comunidades que quedaron incomunicadas ya habían sido atendidas en cuento a dotarlas de víveres con puentes aéreos, sin embargo, si es necesario lo volverán a hacer, pero lo importante es trabajar con la CEI para que pueda abrir los caminos.