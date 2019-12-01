Desincorporación de predios fortalecerá salud, educación e infraestructura en Michoacán: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.– La desincorporación de inmuebles del patrimonio estatal aprobada por el Congreso del Estado permitirá dar un mejor uso a diversos predios y generar beneficios directos para instituciones públicas, así como para el desarrollo de infraestructura en Michoacán, afirmó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

El legislador explicó que el decreto aprobado por el Pleno contempla la desincorporación de 38 inmuebles ubicados en distintos municipios del estado, con el objetivo de que estos espacios puedan regularizarse, aprovecharse de mejor manera y contribuir al fortalecimiento del patrimonio público.

“Lo que se busca es que estos predios puedan regularizarse y tener un destino que beneficie al pueblo de Michoacán. Es importante dejar claro que ninguna de estas donaciones podrá realizarse a particulares, eso está totalmente prohibido en el decreto”, puntualizó.

Gaona García subrayó que entre los destinos contemplados se encuentra la donación de cuatro predios al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de impulsar proyectos vinculados con servicios de salud y atención a la niñez, así como la entrega de otros inmuebles a ayuntamientos e instituciones públicas, lo que permitirá fortalecer las capacidades de los municipios.

“El decreto es muy claro: ninguna persona física, empresa privada o particular podrá ser beneficiaria de estas donaciones. Los inmuebles únicamente podrán destinarse a instituciones públicas o a los municipios, porque el objetivo es que el patrimonio del Estado se utilice para beneficio colectivo”, sostuvo.

Asimismo, explicó que los recursos que se obtengan de la posible venta de algunos de estos predios deberán destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura pública productiva con impacto económico y social, lo que permitirá impulsar obras y acciones que fortalezcan el desarrollo del estado.