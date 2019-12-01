Desincorporación de inmuebles, para inversión en obra pública, asegura Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero del 2026.- Los recursos que podrían obtenerse de la desincorporación de inmuebles propiedad del estado tiene la finalidad de generar economías y contar con más recursos para invertir en obra pública, aseguró el secretario de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de las arcas estatales señaló que el proyecto contempla poco más de 30 inmuebles, la mayoría pequeños, que están rentados por particulares, mismos que financieramente son más conviene para el estado venderlos, porque tienen más de 15 o 20 años arrendados y resulta costoso mantenerlos.

Aseguró que los recursos adicionales que se harán llegar al estado serán destinados a infraestructura, no para el pago de nómina, adeudos.

Entre los bienes, se contempla el Palacio Legislativo que ahora estaría escriturado a nombre de dicho poder, así como algunos inmuebles que están en posesión de ayuntamientos y son usados como sus oficinas de gobierno, las cuales también pasan legalmente a su poderío.

Luis Navarro detalló que la propuesta planteada al congreso que los recursos sean destinados a la construcción de obra, así como la donación al IMSS, Congreso y ayuntamientos. Apuntó que al momento que las propiedades sean vendidas, deberá realizarse un avalúo para que se tenga el mayor beneficio para el Ejecutivo estatal.

“Vamos a pensar que se autoriza la desincorporación de X terreno, y no se venda en esta administración, se venda en dos o tres años, en el momento en el que se venda el inmueble se tendrá que hacer un avalúo totalmente profesional, no a valor catastral sino a valor comercial para que tenga un buen aprovechamiento para el estado, siempre con toda la transparencia y siempre con esa finalidad de poder tener un buen beneficio para el estado”