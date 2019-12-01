Designan por unanimidad a titular de Seguridad y Juezas y Jueces Cívicos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 17:14:21

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- El Ayuntamiento que preside el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, designó por unanimidad a José Pablo Alarcón Olmedo como secretario de Seguridad Pública Ciudadana de Morelia, así como a las juezas y jueces que integrarán la Corte Municipal de Morelia.

Tras presentar la terna conformada por José Pablo Alarcón, Anabel Rubira Vidrio e Isaac Olguín Guerrero, Alfonso Martínez destacó la importancia de dar continuidad a los excelentes resultados de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y la Policía Morelia.

En sesión de cabildo, el alcalde aprovechó la ocasión para resaltar que esta designación, junto con la de los nuevos jueces y juezas, fortalece la Corte Municipal de Morelia, una evolución natural de los Juzgados Cívicos, que desde 2016 han posicionado a la capital michoacana como referente nacional en justicia cívica.

La Corte Municipal amplía el alcance de la justicia cívica más allá de temas de tránsito y vialidad, para atender cualquier asunto de orden municipal. Los 10 jueces y juezas designados (7 mujeres y 3 hombres) asumirán una gran responsabilidad: actuar como mediadores imparciales entre la autoridad municipal y la ciudadanía, siempre del lado de la verdad y la justicia, aplicando los reglamentos con equidad y respeto a los derechos de las y los morelianos.

El presidente municipal les pidió poner en alto el nombre de Morelia y de la Corte, recordándoles que la autoridad puede equivocarse, pero que su labor será clave para evitar injusticias y garantizar que quien cumpla la ley tenga el respaldo institucional.

Las y los jueces nombrados por el Cabildo fueron: los ciudadanos Yoshira López González, Ana Isabel Galván Merino, Martha Mendoza Heredia, Dulce María Soto Correa, Alejandra Ramírez Moreno, Felipe De Jesús Llerenas González, José Manuel Merino Silva, Lucero Barriga Camacho, Ivania Itzú Rojas Patricio y Carlos Hernández López.

Con estas designaciones unánimes, Morelia consolida su liderazgo en seguridad ciudadana y justicia cívica, sentando las bases para una ciudad más segura, ordenada y cercana a su gente.