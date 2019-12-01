Designa Estados Unidos a John Barrett como nuevo Encargado de Negocios en su embajada en Caracas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 20:12:48

Washington, Estados Unidos, a 15 de abril de 2026.- Estados Unidos avanza en el restablecimiento de sus vínculos con Venezuela mediante cambios en su representación diplomática, al anunciar la llegada de John Barrett como nuevo Encargado de Negocios en su embajada en Caracas.

El relevo fue confirmado por Laura Dogu, quien actualmente encabeza la misión estadounidense y señaló que su periodo en el país sudamericano está por concluir. En ese sentido, detalló que regresará a Washington para reincorporarse como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto.

Barrett asumirá el cargo más alto dentro de la sede diplomática en ausencia de un embajador, en un momento considerado clave para la relación bilateral. Su designación ocurre tras los recientes acuerdos entre ambas naciones para retomar los canales diplomáticos y consulares, suspendidos durante más de siete años.

La reactivación de estos vínculos se da luego de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, lo que ha abierto una nueva etapa en la relación entre Caracas y Washington.

Con este movimiento, se espera fortalecer la interlocución entre ambos países y dar continuidad al proceso de normalización que comenzó a principios de marzo.