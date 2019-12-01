Designa Congreso de Michoacán al Colegio de Abogadas de Michoacán como recipiendario de Presea “Constitución de 1814”

Designa Congreso de Michoacán al Colegio de Abogadas de Michoacán como recipiendario de Presea “Constitución de 1814”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 11:54:19
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Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Por unanimidad, la 76 Legislatura del Congreso del Estado, designó al Colegio de Abogadas de Michoacán, Unidas por el Derecho en Aras de la Justicia A. C., como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814”, por sus méritos en pro del desarrollo económico, social, político, educativo y cultural de la Nación.

Mediante acuerdo, las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo eligieron al Colegio de Abogadas que preside la C. Rosario Berber Cerda, entre las propuesta recibidas de ciudadanas, ciudadanos y de instituciones, que se registraron mediante convocatoria pública.

Dicha presea, será entregada en la Sesión Solemne el próximo jueves 22 de octubre, para lo cual el Pleno legislativo autorizó habilitar el Patio Central del Palacio Municipal en la Ciudad de Apatzingán, a fin de conmemorar el CCXII Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Es de destacar, la importancia de dicho Decreto en la historia de la Nación Mexicana, ya que di como resultado la conformación y cimentación política de la patria libre de que hoy se tiene en México.

“En esta fecha referida nos constriñe reconocer en Don José María Morelos y Pavón, al legislador, al visionario y al gran conformador de la patria nueva que hoy nos pertenece”, destacaron las y los legisladores finalmente.

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