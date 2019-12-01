Designa Congreso de Michoacán a Estephania García como sindica municipal de Queréndaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 17:22:21
Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- En sesión extraordinaria, el Pleno de la 76 Legislatura designó y tomó protesta a Estephania García Ayala como Síndico Municipal del Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán, por lo que resta  del periodo constitucional 2024-2027.

Lo anterior, luego que le fue turnada a la Comisión de Gobernación la notificación por parte del secretario de dicho ayuntamiento, Martin Padilla Bedolla, en la que informa que el síndico municipal,  Melchor García Barajas, se ha ausentado de sus funciones por un periodo mayor a treinta días naturales, sin que a la fecha se haya incorporado al desempeño de sus encargo.

Cabe señalar que la figura del Síndico es, por demás, importante ya que cuenta con las atribuciones que la propia Ley Orgánica Municipal del Estado le confiere, entre otras la de asistir con derecho a voz y voto a las sesiones, desempeñar comisiones que le sean encomendadas, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte del Ayuntamiento.

Por lo cual, el Congreso designó a la Síndico Propietario, respetando el origen partidista del ausente y cuidando que reúna los requisitos de elegibilidad que son: ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos; haber cumplido veintiún años el día de la elección, haber nacido en el Municipio respectivo o haber adquirido la vecindad en el mismo por lo menos dos años antes al día de la elección.

Así como no ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni tener mando de fuerza en el Municipio en que pretenda ser electo, durante los noventa días anteriores a la fecha de la elección.

