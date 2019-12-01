Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2026.- El Congreso del Estado designó al ciudadano Carlos Alberto Esparza Pérez como presidente municipal provisional del Ayuntamiento de Panindícuaro, Michoacán, quien permanecerá en el cargo hasta que el titular se encuentre en la posibilidad material y legal de incorporarse a sus funciones.

De esta forma, Carlos Alberto Esparza Pérez, rindió la protesta constitucional ante el Pleno de este Poder Legislativo y de inmediato entró a ejercer su cargo, mismo que culminará cuando el presidente constitucional Manuel López Meléndez se reincorpore a sus funciones.

Esto se da, luego de que a este Poder Legislativo llegó un oficio en donde se hace del conocimiento de que el pasado 5 de noviembre, el presidente municipal Manuel López Meléndez, solicitó licencia a su cargo por un periodo mayor a 60 días, situación que obliga a esta soberanía a designar a un presidente municipal provisional.

Por lo que atendiendo lo que estipula la Ley, el pasado 17 de noviembre de 2026 se notificó a la Comisión de Gobernación el oficio suscrito por Jesús Mora González, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán, a través del cual se presenta propuesta para que sea nombrado el ciudadano Carlos Alberto Esparza Pérez, como presidente provisional del Ayuntamiento de

Panindícuaro, Michoacán.