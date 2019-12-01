Designa Bedolla a Jesús Adame como titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 10:10:26

Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- Con el objetivo de consolidar la visión estratégica de la administración estatal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a Jesús Humberto Adame Ortíz como titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (Cpladem).

El mandatario estatal subrayó que el perfil de Adame Ortíz será clave para impulsar los proyectos estratégicos que el Gobierno de Michoacán tiene previstos para lo que resta de la administración estatal.

El nuevo titular de la Cpladem es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana; actualmente estudia la maestría en Derecho de la Información en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Dentro del servicio público cuenta con una trayectoria de 28 años en áreas de gobernabilidad, comunicación, planeación y ejecución de políticas públicas, seguridad pública, readaptación social y procuración de justicia.

Trabajó como secretario técnico de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de marzo de 2019 a enero de 2026. Se desempeñó como docente en materia de análisis político, política criminal y teoría del Estado.