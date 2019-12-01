Detienen a mujer con estupefaciente sintético durante operativo conjunto en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 22:44:21

Lázaro Cárdenas, Mich., a 17 de enero de 2026.– Como resultado de un operativo de vigilancia y prevención del delito, una mujer fue detenida en la zona centro del municipio de Lázaro Cárdenas tras ser sorprendida en posesión de droga sintética.

La acción se llevó a cabo mientras elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Civil, realizaban patrullajes sobre la calle Corregidora.

Durante el recorrido, los agentes detectaron a una mujer cuya conducta llamó la atención, ya que al notar la presencia de las autoridades intentó alejarse del sitio.

Ante la actitud evasiva, los oficiales procedieron a marcarle el alto y efectuarle una revisión preventiva, en la que localizaron varias bolsas de plástico que contenían una sustancia con características propias del narcótico conocido como cristal.

Tras el hallazgo, la mujer fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, junto con la droga decomisada, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán de manera permanente como parte de las estrategias para inhibir la comisión de delitos y combatir la distribución de drogas en la región.