Estalla mina al paso de convoy militar en Apatzingán, Michoacán: Hay dos soldados heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 22:31:54

Apatzingán, Mich., a 17 de enero de 2026.- Dos elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados luego de que una camioneta militar activara un artefacto explosivo oculto en una brecha rural que comunica a la comunidad de La Salatera, en este municipio.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado, cuando un convoy castrense realizaba labores de vigilancia sobre un camino de terracería como parte de sus recorridos de seguridad en la zona.

Durante el trayecto, una de las camionetas tipo pick-up pasó sobre un explosivo presuntamente sembrado en el camino, lo que provocó una fuerte detonación.

La explosión causó daños totales en la unidad militar y dejó heridos a dos soldados que viajaban en el vehículo. Tras el estallido, se activaron los protocolos de emergencia y los lesionados fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, la camioneta destruida fue retirada del lugar con apoyo de una grúa y llevada a las instalaciones de la 43 Zona Militar. Autoridades militares mantienen presencia en el área para descartar la existencia de más artefactos explosivos y reforzar la seguridad en la región.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el grupo responsable de la colocación del explosivo.