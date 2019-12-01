Arrestan a presunto feminicida en Cuautitlán: habría matado a su suegra y exmujer para recuperar a su hija que luego abandonó

Arrestan a presunto feminicida en Cuautitlán: habría matado a su suegra y exmujer para recuperar a su hija que luego abandonó
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 08:52:08
Cuautitlán, Estado de México, 18 de enero del 2026.- Autoridades detuvieron a Eric Antonio “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de su ex pareja y de su ex suegra, ocurrido en un departamento del municipio de Cuautitlán, Estado de México.

La detención se realizó en la ciudad de Acapulco, Guerrero, tras labores de investigación que ayudaron a dar con su paradero; junto a él fue arrestado Alejandro "N", quien lo habría ayudado a ocultarse.

De acuerdo con los reportes, tras cometer el doble feminicidio, el hombre habría sustraído a su hija, una niña de tres años de edad, quien fue localizada horas después en el municipio de Tultepec.

Testimonios señalan que la mujer había denunciado previamente a su ex pareja por presuntamente golpear a su hijo, causándole una fractura de fémur; sin embargo, dicha denuncia fue retirada posteriormente.

Asimismo, se informó que la víctima había acudido con sus dos hijos al domicilio de su madre, luego de sufrir maltrato por parte de su ex pareja, con quien vivía en Tultepec.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad penal del detenido y el desarrollo legal del caso.

Noventa Grados
