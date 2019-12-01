Desde su aprobación, se han practicado 200 abortos en Michoacán: Seimujer

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero del 2026.- El Gobierno de Michoacán ha brindado atención gratuita en 200 procedimientos de interrupción legal del embarazo desde que este derecho fue aprobado en la entidad en octubre del 2024, informó la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER), Alejandro Anguiano González.

En conferencia de prensa, la titular de la Seimujer detalló que, además de los procedimientos realizados, se ha dado acompañamiento integral a más de mil mujeres, quienes recibieron orientación y seguimiento durante todo el proceso.

Explicó que el acceso a la interrupción del embarazo permite a las mujeres decidir sobre su maternidad, y subrayó que este derecho cobra especial relevancia en casos de violencia sexual, particularmente cuando se trata de niñas y adolescentes.

Ale Anguiano destacó que este avance es resultado de años de lucha de los movimientos de mujeres para que el aborto sea reconocido como un derecho y se garantice desde las instituciones públicas de salud, con personal capacitado y sin costo en los centros de salud.

Finalmente, señaló que a través de la línea 075 se ha orientado a más de mil 700 mujeres de Michoacán y de otras entidades del país sobre este servicio, lo que ha posicionado al estado como referente nacional en atención y acompañamiento, reconocimiento respaldado por colectivos como GIRE y Católicas por el Derecho a Decidir.