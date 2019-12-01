Desde que llegó Morena al poder solo crece la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el miedo: PAN Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre 2025.- A siete años de que el cártel de Morena llegó a la silla presidencial, lo único que crece, además de las carteras de quienes están bajo el abrazo presidencial, es la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia y el miedo de las familias mexicanas, afirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro.

Aseguró que hoy, a siete años de la reversa que está teniendo México desde que el cártel de Morena llegó al poder, debemos alzar la voz y seguir cuidando a Querétaro, pues prometieron bienestar y solo están siendo un malestar para todo el país, por lo que las y los queretanos no deben permitir que la mal llamada transformación frene este estado.

Al señalar la concentración de este fin de semana en el zócalo, el dirigente lo comparó con el cuento de “El traje nuevo del emperador”, donde aseguró que las y los siervos del cártel de Morena se reunieron para adular un traje que no existe, un México de fantasía, mientras el México real se está desmoronando bajo los pies.

“Hay que cuidar a Querétaro…porque mientras unos siervos adulan un traje nuevo, aquí afuera cada vez somos más los que vemos la realidad: el traje no existe, la fantasía se agotó y el país merece mucho más que este espectáculo. El México del malestar no es destino. Y desde Acción Nacional vamos a seguir defendiendo el país que sí queremos construir”.

Señaló que no se puede hablar de “grandes logros” de programas sociales cuando lo único que está creciendo sin freno, además de las cuentas millonarias de quienes están bajo el abrazo presidencial, es la deuda pública, el desabasto de medicamentos, los recortes en educación, el abandono al campo, la corrupción, la violencia y la inseguridad.

“Y para rematar, presumió una “nueva ética pública”, donde nadie esté por encima del pueblo. Hermoso discurso… lástima que se le olvida mencionar a los que barren en Tabasco o a la Pandilla de amigos del hijo Andrés Manuel, esos que han hecho fortuna con contratos millonarios. Pues ya sabemos cómo funciona esa ética selectiva”.

Reiteró que lo único que ha provocado este gobierno es malestar, pero hoy son más y más mexicanas y mexicanos quienes levantan la voz porque saben que este rumbo no es sostenible. “Y a pesar de lo que sonó como una amenaza en su discurso ´no podrán con su presidenta´, este país no se va a dejar intimidar. Lo que hay es una nación que quiere cuidarse a sí misma frente a una mala transformación, una reversa, que ya enseñó de qué está hecha”.