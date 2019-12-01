Desde Morelos, llama Torres Piña a sumarse a la 4T y ser voceros del buen Gobierno de Claudia Sheinbaum 

Morelos, Michoacán, 1 de julio de 2026.- La unidad de México, de Morena y de Michoacán es indispensable para fortalecer la defensa de la soberanía nacional, afirmó Carlos Torres Piña durante una Asamblea Informativa realizada en el municipio de Morelos, donde fue acompañado por más de mil asistentes provenientes de la cabecera municipal y de sus comunidades.

Ante la militancia y simpatizantes del movimiento, Torres Piña sostuvo que la principal tarea de esta etapa es fortalecer la organización territorial para respaldar el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que llamó a construir una amplia cadena de comunicación que permita informar de manera directa a la ciudadanía sobre los avances del gobierno federal.

“Tenemos que convertirnos en voceros del buen gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mejor forma de defender la soberanía nacional es con un pueblo informado, organizado y unido. No podemos permitir que la desinformación divida al movimiento ni confunda a la gente; debemos llevar la verdad casa por casa, comunidad por comunidad y colonia por colonia”, expresó.

Reiteró que la fortaleza de la Cuarta Transformación radica en la unidad del movimiento y en el trabajo permanente a ras de tierra, por lo que convocó a la militancia a cerrar filas en torno al proyecto nacional, privilegiando siempre la organización, la cercanía con la gente y la defensa de los principios que dieron origen a la transformación del país.

Finalmente durante la Asamblea Informativa, Berenice Salas Cruz, a nombre de las y los representantes del municipio de Morelos y de sus comunidades, refrendó el respaldo al liderazgo de Carlos Torres Piña, al señalar que cuenta con la sensibilidad, la experiencia y el compromiso para encabezar en Michoacán la lucha por la defensa de la soberanía nacional y la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación.