Lázaro Cárdenas, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.– La unidad de las fuerzas progresistas permitirá dar continuidad a la transformación de Michoacán, señaló Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, durante el encuentro regional “La 4T te escucha”, encabezado por el coordinador estatal de Defensa de la Transformación, Carlos Torres Piña.

Ante representantes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mora reconoció la voluntad de las distintas expresiones de izquierda para construir una agenda común que tenga como prioridad mejorar las condiciones de vida de las familias michoacanas.

Por su parte, Torres Piña destacó la importancia de escuchar directamente a la ciudadanía para construir soluciones desde el territorio. Durante las cuatro mesas de trabajo se abordaron necesidades relacionadas con los servicios públicos, la seguridad, la infraestructura vial, la salud y el desarrollo del campo en los municipios de la región Costa.

Asimismo, el dirigente del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo, reconoció la capacidad de Torres Piña para construir la unidad entre las distintas fuerzas políticas, mientras que Eugenia Herrera, representante del PVEM, destacó la importancia de incorporar las necesidades regionales y medioambientales a una agenda compartida.

Jesús Mora refrendó su reconocimiento al trabajo territorial del coordinador estatal y destacó que los encuentros regionales constituyen un espacio de participación ciudadana para identificar las necesidades de Michoacán y dar continuidad al proyecto de nación iniciado por Andrés Manuel López Obrador y encabezado actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.