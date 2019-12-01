Desde Lázaro Cárdenas, CEDH y TODEHUMI anuncian el Segundo Encuentro Estatal de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 08:50:03

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Desde el puerto de Lázaro Cárdenas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) y el Colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos en Michoacán (TODEHUMI) anunciaron la realización del Segundo Encuentro Estatal de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre en el Club Acacias de ArcelorMittal, en ese municipio.

El anuncio se realizó en rueda de prensa encabezada por la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz; el visitador regional de Morelia, Guillermo Hernández; y la consejera honoraria de TODEHUMI, Cristina Cortés Carrillo, así como integrantes del colectivo.

La actividad dará continuidad a un espacio de diálogo, reconocimiento y construcción colectiva entre mujeres que, desde distintos ámbitos y territorios, trabajan por la defensa de los derechos humanos, acompañan a víctimas, buscan a personas desaparecidas, protegen el medio ambiente, defienden el agua y el territorio, preservan el patrimonio cultural y promueven mejores condiciones de vida para sus comunidades.

El encuentro se realizará en el marco del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, conmemorado cada 29 de noviembre, fecha que reconoce la labor de las mujeres que defienden derechos.

Esta segunda edición estará dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), con énfasis en la defensa y el ejercicio de derechos como la salud, la educación, la cultura, la vivienda, el agua, el trabajo y la participación en la vida comunitaria. A través de paneles, intervenciones y mesas de trabajo, las participantes podrán compartir experiencias, identificar problemáticas comunes y formular propuestas desde sus propias realidades.

Se prevé la participación de defensoras comunitarias, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, promotoras culturales, defensoras del medio ambiente y mujeres dedicadas al acompañamiento social y a la defensa de los derechos de otras mujeres.

Un encuentro dedicado a la memoria de Rosa Carmina Rumbo Serna

El Segundo Encuentro Estatal lleva el nombre de Rosa Carmina Rumbo Serna (1960-2020), educadora, investigadora y promotora cultural originaria de Playa Azul, municipio de Lázaro Cárdenas, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la preservación y transmisión de las expresiones culturales de la Costa Michoacana.

Su labor contribuyó a recuperar músicas y danzas tradicionales, fortalecer agrupaciones comunitarias y crear el Museo Comunitario de Playa Azul, dejando un legado de trabajo en favor de la identidad y la memoria colectiva.

La primera edición del encuentro, denominada Gertrudis Bocanegra, se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2025 en el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, con la participación de 75 mujeres provenientes de aproximadamente 16 municipios de Michoacán. Durante aquella jornada se compartieron experiencias, se identificaron desafíos comunes y se desarrollaron actividades de trabajo colectivo y autocuidado.