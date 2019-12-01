Desde las bases, con el pueblo, la unidad de la 4T debe promoverse con la militancia: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Ante miles de asistentes reunidos en las canchas de la colonia Eduardo Ruíz, Carlos Torres Piña lanzó un firme llamado a la militancia de la Cuarta Transformación a dejar de lado cualquier diferencia y mantener la unidad como principal fortaleza del movimiento, al sostener que el proyecto está por encima de cualquier aspiración personal.

Durante la Asamblea Informativa, afirmó que la defensa de la transformación y de la soberanía nacional exige un trabajo permanente a ras de tierra, cercano a la gente y sin divisiones internas.

Por ello, convocó a las y los militantes a recorrer calles, colonias y comunidades para informar casa por casa sobre las acciones y resultados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fortaleciendo el respaldo ciudadano desde el territorio.

Torres Piña sostuvo que la fortaleza de la Cuarta Transformación radica en la organización del pueblo y en la capacidad de mantenerse unido frente a cualquier intento de confrontación. “No hay espacio para las diferencias cuando el objetivo es consolidar el segundo piso de la transformación”, expresó ante la multitud que acudió a la asamblea.

Asimismo, reiteró que la tarea de la militancia debe centrarse en construir conciencia entre la población, privilegiando el diálogo directo con las familias y reforzando el mensaje de unidad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al concluir el encuentro, Carlos Torres Piña reiteró que la ruta de la Cuarta Transformación es la unidad, la organización y el trabajo cercano al pueblo, por lo que llamó a la militancia a mantenerse unida, evitar cualquier confrontación y continuar recorriendo cada rincón del estado para fortalecer el respaldo a la presidenta de México y al proyecto transformador.